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Непомнящий: не думаю, что по сборной Белоруссии можно судить об уровне сборной России. Вопрос был только в мотивации

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Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об игре сборной России в товарищеском матче с национальной командой Белоруссии.
Фото: РФС
- Уровень наших игроков оказался вполне ожидаемым. Вопрос был только в уровне мотивации, к счастью, она была достаточно высокой. Я не думаю, что по сборной Белоруссии можно судить об уровне нашей сборной, - приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

7 июня в Минске на стадионе "Динамо" прошёл товарищеский матч сборных России и Белоруссии, подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу со счётом 4:0. Забитыми мячами в составе нашей национальной команды отметились атакующий хавбек Иван Обляков, центрфорвард Константин Тюкавин и нападающий Фёдор Чалов (дважды).

Сборная России Сборная Белоруссии Валерий Непомнящий
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