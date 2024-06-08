- Уровень наших игроков оказался вполне ожидаемым. Вопрос был только в уровне мотивации, к счастью, она была достаточно высокой. Я не думаю, что по сборной Белоруссии можно судить об уровне нашей сборной, - приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.
7 июня в Минске на стадионе "Динамо" прошёл товарищеский матч сборных России и Белоруссии, подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу со счётом 4:0. Забитыми мячами в составе нашей национальной команды отметились атакующий хавбек Иван Обляков, центрфорвард Константин Тюкавин и нападающий Фёдор Чалов (дважды).
Непомнящий: не думаю, что по сборной Белоруссии можно судить об уровне сборной России. Вопрос был только в мотивации
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об игре сборной России в товарищеском матче с национальной командой Белоруссии.
Фото: РФС