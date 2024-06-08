Как сообщает "СЭ", исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара-2" Олег Веретенников покинет свою должность.
54-летний российский специалист руководил второй командой "быков" с конца апреля, после ухода Николая Писарева. Под его руководством краснодарцы сыграли 9 матчей, в которых одержали 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.
"Краснодар-2" финишировал по итогам весеннего сезона на 7 месте в группе "Золото" и опустился в группу "Серебро".
"СЭ": и.о. главного тренера Веретенников покинет "Краснодар-2"
Исполняющий обязанности главного тренера Олег Веретенников может уйти из "Краснодара-2".
Фото: ФК "Краснодар"