"Разрушать сложившийся в "Химках" баланс не станем, как и создавать большие разрывы в зарплатах. Убежден, что приглашать нужно футболистов, которые станут системообразующими, но они не должны быть моральными уродами", - сказал Талалаев.
Тренер добавил, что он не станет сильно изменять состав, но клуб планирует приобрести в каждую линию по игроку, который способен прибавить мастерства команде. В минувшем сезоне "Химки" стали чемпионами Первой лиги, набрав 66 очков, и досрочно забронировали себе место в РПЛ.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Главный тренер "Химок" Талалаев: нужны системообразующие игроки, но не моральные уроды
Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев рассказал, по какому принципу будет обновляться состав к РПЛ.
Фото: ФК "Химки"