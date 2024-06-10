"У нас миролюбивая позиция, мы хотим согласительной позиции для всех сторон. Если в клубе нас услышат, будем разговаривать. Если клуб не ответит, то отстаивать интересы Анастасии (Анастасия Казачек) и её ребёнка будем в иностранной юрисдикции", - сказал Шилов.
По информации СМИ, Матвей Сафонов задолжал своей бывшей супруге Анастасии Казачек большую сумму по алиментам, называлась цифра в размере 60 миллионов рублей. Девушка написала письмо в "ПСЖ" и намерена подать в суд, из-за долга для футболиста наложен запрет на выезд из страны, что может сказаться на трансфер 25-летнего вратаря в "ПСЖ". Однако спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что наличие разбирательства в отношении игрока не повлияет на его переход во французский клуб.
В "Пари Сен-Жермен" довольны футбольными аспектами сделки, как писал журналист Фабрицио Романо, парижане видят в российском голкипере большой талант. Лидер чемпионата Франции намерен завершить трансфер этим летом, ожидается, что сумма составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
Источник: RT
Юрист экс-супруги Сафонова: у нас миролюбивая позиция, мы хотим согласительной позиции для всех сторон
Максим Шилов, юрист бывшей жены голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова, сделал заявление о том, что его клиентка хочет решить всё мирным путем.
Фото: ФК "Краснодар"