"Никто не думал о том, что мы можем не выиграть в этом году чемпионство, все верили до конца. Но когда последний тур оставался, понятно, не от нас все зависело, потому что мы отставали на два очка и нам надо было выиграть и ждать уже осечку "Динамо". И все так и сложилось. Это волшебство! Я думаю, сверху нам воздалось", - цитирует Сергеева "РБ Спорт".
В заключительном туре сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" на своём поле одержал победу над "Ростовом" со счётом 2:1, а московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счётом 0:1. Благодаря этому сине-бело-голубые смогли стать чемпионами России в шестой раз кряду, на второй строчке расположились "быки", а бело-голубые заняли лишь третье место.
Также команда Сергея Семака стала обладателем Кубка России - в финальном матче петербургский клуб одержал победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1. В завершившемся сезоне Иван Сергеев провёл за "Зенит" во всех турнирах 39 матчей и отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Иван Сергеев - о чемпионстве "Зенита": это волшебство! Я думаю, сверху нам воздалось
Форвард "Зенита" Иван Сергеев высказался о чемпионстве петербургского клуба в сезоне-2023/2024.
Фото: ФК "Зенит"