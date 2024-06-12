По информации источника, нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов покинет клуб на правах свободного агента и присоединится к "Краснодару", форвард подпишет контракт с южанами на один сезон.
В завершившемся сезоне Фёдор Смолов провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 34 матча и отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет два миллиона евро. Напомним, что нападающий выступал за "Краснодар" с 2015 по 2018 год - Смолов провёл за "быков" 101 матч и записал на свой счёт 64 гола и 20 голевых передач.
По итогам сезона-2023/2024 бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице российского чемпионата, а команда Мурада Мусаева расположилась на третьей строчке с таким же количеством набранных очков.
Источник: Legalbet
Источник: Фёдор Смолов перейдёт из "Динамо" в "Краснодар" на правах свободного агента
Фото: ФК "Динамо"