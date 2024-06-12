"Сейчас Тюкавин действительно на пике находится, но ничего страшного, если он задержится в России ещё на год. Главное - не опускать руки, это ему в плюс не пойдёт. Он играет в московском "Динамо", в одном из ведущих клубов российского чемпионата. От него будет зависеть будущий сезон. Если проведёт его на таком же высоком уровне, то ему намного легче будет уехать в классную европейскую команду", - заявил Тетрадзе.
В минувшем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 30-ти матчах "Динамо" в РПЛ. На счету форварда 15 забитых мячей и 10 голевых передач в чемпионате. С этим показателем форвард является вторым в списке бомбардиров турнира и лучшим по количеству результативных действий.
Московское "Динамо" завершило сезон на 3-й строчке в итоговой турнирной таблице, упустив чемпионство лишь в последнем матче сезона против "Краснодара" (0:1). Константин Тюкавин, который является воспитанником "Динамо", в декабре прошлого года продлил контракт с бело-голубыми до конца сезона 2027/28.
По данным СМИ, в новом договоре присутствует опция выкупа для иностранных клубов, которая составляет 20 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Константину Тюкавину со стороны мадридского "Атлетико" и "Бенфики".
Источник: LegalBet
Тетрадзе: ничего страшного, если Тюкавин задержится в РПЛ. Он играет в "Динамо", в одном из ведущих клубов России
Российский тренер Омари Тетрадзе прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Константина Тюкавина в один из европейских клубов в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Динамо"