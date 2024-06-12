"Обмен Вейги на Клаудиньо? Это возможно. Время от времени «Зенит» связывается со мной насчет разных игроков", - цитирует агента Sport24.
Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация, что "Зенит" обдумывает вариант обмена Клаудиньо на Вейгу.
В "Палмейрасе" Вейга провёл 291 матч, в которых забил 90 мячей и отдал 39 голевых передач. В составе бразильского клуба стал чемпионом Бразилии, обладателем Кубка Бразилии, а также дважды выигрывал Кубок Либертадорес.
Агент полузащитника "Палмейраса" - о возможном обмене игрока в "Зенит" на Клаудиньо: это возможно
Футбольный агент Андре Кьюри, представляющий интересы полузащитника "Палмейраса" Рафаэля Вейги, прокомментировал слухи о переходе своего клиента в "Зенит".
Фото: globallookpress.com