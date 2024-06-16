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Журналист Карпов: "Зенит" собирается перехватить Горшкова у "Спартака"

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Петербургский "Зенит" хочет приобрести защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, на которого претендовал московский "Спартак".
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, сделка красно-белых с Юрием Горшковым находится под угрозой срыва. С защитником "Крыльев" также ведёт переговоры петербургский "Зенит".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский защитник близок к переходу в московский "Спартак", с которым осталось согласовать лишь детали контракта.

В составе "крылышек" Горшков провёл 147 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 19 ассистов. Трансферная стоимость защитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 3 млн евро.

Источник: telegram-канал Ивана Карпова

Российские трансферы Зенит Спартак Крылья Советов
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