Как сообщает источник, сделка красно-белых с Юрием Горшковым находится под угрозой срыва. С защитником "Крыльев" также ведёт переговоры петербургский "Зенит".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский защитник близок к переходу в московский "Спартак", с которым осталось согласовать лишь детали контракта.
В составе "крылышек" Горшков провёл 147 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 19 ассистов. Трансферная стоимость защитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 3 млн евро.
Источник: telegram-канал Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Зенит" собирается перехватить Горшкова у "Спартака"
Петербургский "Зенит" хочет приобрести защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, на которого претендовал московский "Спартак".
Фото: "Чемпионат"