"Бакаев вернется в команду в июле", - приводит слова Медведева "СЭ".
Напомним, Зелимхан Бакаев, выступающий на позиции правого вингера, с сентября прошлого года находился в аренде и играл за клуб "Аль-Вахда". Права на 27-летнего игрока принадлежат "Зениту", контракт с которым рассчитан до конца июня 2025 года. За команду из ОАЭ нападающий провел 25 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 голевых ассиста.
В "Зените" сообщили, когда Бакаев вернется в расположение команды
Председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев рассказал, когда из аренды в "Аль-Ваахда" вернется вингер Зелимхан Бакаев.
Фото: "Матч ТВ"