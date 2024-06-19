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В "Зените" сообщили, когда Бакаев вернется в расположение команды

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Председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев рассказал, когда из аренды в "Аль-Ваахда" вернется вингер Зелимхан Бакаев.
Фото: "Матч ТВ"
"Бакаев вернется в команду в июле", - приводит слова Медведева "СЭ".

Напомним, Зелимхан Бакаев, выступающий на позиции правого вингера, с сентября прошлого года находился в аренде и играл за клуб "Аль-Вахда". Права на 27-летнего игрока принадлежат "Зениту", контракт с которым рассчитан до конца июня 2025 года. За команду из ОАЭ нападающий провел 25 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 голевых ассиста.

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