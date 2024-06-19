"Я могу сказать, что Соболев — игрок "Спартака". Завтра у него тесты, послезавтра первая тренировка с новым тренером. Дальше посмотрим", - цитирует Амарала "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что петербургский "Зенит" проявляет интерес к центральному нападающему "Спартака" Александру Соболеву.
Действующий контракт форварда с московским клубом истекает в конце июня 2026 года. В минувшем сезоне 27-летний игрок принял участие в 34 матчах за красно-белых во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач. Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.
Амарал: Соболев - игрок "Спартака". Дальше посмотрим
Спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал прокомментировал будущее форварда Александра Соболева.
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