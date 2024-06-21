"Глушенков – хороший трансфер для "Зенита", он усилит команду. Конечно, это потеря для "Локомотива". У Максима есть все качества, чтобы сыграть на позиции нападающего. Место в составе никому не гарантировано, даже звездным легионерам. Надо доказывать состоятельность на футбольном поле. В "Зените" жесткая конкуренция, поэтому Глушенков будет расти", - заявил Семшов.
Ранее "Зенит" объявил о переходе нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива". Трансфер обойдется сине-бело-голубым, по оценке СМИ, в 6.3 миллиона евро. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро. с самим Глушенковым подписан контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон.
В минувшем сезоне Максим Глушенков принял участие в 29-ти матчах РПЛ в составе "Локомотива". Форвард записал на свой счет 6 голов и 18 результативных передач. Еще 2+3 Глушенков оформил в 9-ти матчах Кубка России.
Источник: "РБ Спорт"
Семшов: в "Зените" жесткая конкуренция, поэтому Глушенков будет расти
Экс-полузащитник "Динамо" Игорь Семшов высказался о переходе нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива" в "Зенит".
Фото: РИА Новости