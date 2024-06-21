"Интересно будет посмотреть на работу Деяна Станковича в "Спартаке", тем более это креатура Амарала. Интересно посмотреть, какие новшества привнесёт Станкович. По первой пресс-конференции было понятно, что будет много экспрессии и новаций. Посмотрим, как это скажется на качестве игры", - сказал Сычёв.
Следующий сезон красно-белые начнут под руководством сербского специалиста Деяна Станковича. Накануне серб прилетел в Москву, дал пресс-конференцию и провел первую тренировку с командой в статусе главного тренера. Он сменил не тренерском мостике Владимира Слишковича, которого назначили в середине апреля после увольнения испанца Гильермо Абаскаля. Прошедший розыгрыш российского чемпионата "Спартак" закончил на пятом месте, набрав 50 очков.
Деян Станкович во время футбольной карьеры играл за миланский "Интер", с которым становился чемпионом Италии и выиграл кубок Лиги чемпионов. Карьеру тренера начал в 2019 году, возглавив свой родной клуб "Цревну Звезду", серб привел команду к чемпионству. Такой же успех Станкович показал с венгерским "Ференцвароше". Экс-футболист также тренировал "Сампдорию" в Серии А, но не смог спасти клуб от вылета.
Источник: "Чемпионат"
Сычёв: интересно посмотреть, какие новшества привнесёт Станкович в игру "Спартака"
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от работы нового главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"