По информации знакомого с ситуацией источника, процедура прошла успешно. Ранее появилась информация о том, что 27-летний полузащитник может перейти в ЦСКА, в нем заинтересован новый главный тренер "армейцев" Марко Николич. С Жемалетдиновым сербский специалист работал, когда возглавлял "железнодорожников" в 2020 году.
Вероятно, с футболистом подпишут контракт по схеме "2+1". Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, действующее соглашение с "Локомотивом" истекает 30 июня этого года. В прошедшем сезоне Рифат Жемалетдинов принял участие в 26 матчах РПЛ и Кубка России, в которых забил пять голов.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Жемалетдинов прошел медосмотр для перехода в ЦСКА
Игрок "Локомотива" Рифат Жемалетдинов прошел медицинский осмотр для перехода в ЦСКА.
Фото: РИА Новости