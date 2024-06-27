"Покупка Классена изначально была совершенно идиотская. Об этом особо не говорят, но сначала этот Классен заехал в "Ростов". И там долго мучились, думая, стоит ли за него предлагать хотя бы 150 тысяч евро. После этого "Спартак" за него заплатил почти в девять раз больше. "Спартаку" понадобилось два с половиной года, чтобы это понять. Глупый и абсолютно бесполезный трансфер", - заявил Червиченко.
Ранее стало известно, что московский "Спартак" расторг контракт с защитником Леоном Классеном по обоюдному согласию. Договор между игроком и клубом действовал до лета следующего года, однако стороны договорились о прекращении сотрудничества. Классен родился в Германии, но имеет русские корни, поэтому легионером в РПЛ не считается.
В январе 2022-го года "Спартак" заплатил австрийскому "Тиролю" за переход защитника 900 тысяч евро. В минувшем сезоне на счету Классена 5 матчей в красно-белой футболке в чемпионате России. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 500 тысяч евро.
Источник: "Матч ТВ"
Червиченко - о Классене: глупый и абсолютно бесполезный трансфер. "Спартаку" понадобилось 2,5 года, чтобы это понять
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об уходе из клуба левого защитника Леона Классена.
Фото: "Матч ТВ"