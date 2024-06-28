Нападающий "Спартака" Александр Соболев может продолжить карьеру в "Зените". Как сообщает "Чемпионат", между клубами продолжается обсуждение условий возможной сделки. По данным источника, если трансфер состоится, сумма сделки будет составлять около 12-ти миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов потратить на трансфер Соболева 20 миллионов, однако московский клуб не согласен на такие условния и продолжает требовать 30 миллионов. Сам игрок, по данным СМИ, настаивает на переходе и активно выражает недовольство из-за затяжки переговоров.
В минувшем сезоне Александр Соболев появился на поле в 27-ми матчах РПЛ. В них форвард записал на свой счет 5 голов и 6 голевых передач. Контракт Соболева со "Спартаком" истекает летом 2026-го года.
"Чемпионат": "Спартак" и "Зенит" обсуждают трансфер Соболева. Вероятная сумма сделки - 12 миллионов евро
Стали известны детали переговоров между "Зенитом" и "Спартаком" о возможном трансфере нападающего красно-белых Александра Соболева.
Фото: "Матч ТВ"