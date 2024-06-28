"Станет ли предательством переход Соболева в "Зенит"? В современном футболе нет понятия "предательство". Клубы покупают и продают игроков в зависимости от своих возможностей и выгоды. Футболисты имеют полное право менять клубы. И Соболев не станет плохим человеком, перейдя в "Зенит", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Сегодня, 28-го июня, в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" может приобрести нападающего московского "Спартака" Александра Соболева. Сообщалось, что сине-бело-голубые могут заплатить за форварда 30 миллионов евро, а сам игрок будет получать в новой команде 3,6 миллионов евро в год.
В завершившемся сезоне Александр Соболев провёл за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз подряд, а московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, отставание от "Зенита" составило семь очков. Напомним, что новым главным тренером красно-белых был назначен сербский специалист Деян Станкович.
Рианчо: Соболев не станет плохим человеком, перейдя в "Зенит" - в современном футболе нет понятия "предательство"
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о возможном переходе Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"