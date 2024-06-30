Как сообщает источник, российский нападающий попал в сферу интересов московского "Динамо". Егор Голенков рассматривается в качестве замены Федору Смолова, который покинул стан бело-голубых этим летом.
В составе "Ростова" футболист провел 88 матчей, в которых отметился 17 забитыми голами и 11 голевыми передачи. Ранее игрок выступал в составе самарских "Крыльев Советов". Голенков является воспитанником "Академии футбола имени Юрия Коноплева".
Трансферная стоимость российского нападающего оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.ру"
Источник: Голенков может перейти из "Ростова" в московское "Динамо"
Игрок "Ростова" Егор Голенков может перейти в московское "Динамо" в летнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"