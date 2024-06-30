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Журналист Карпов: Антон Миранчук отклонил предложение московского "Локомотива"

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отклонил предложение московской команды по новому контракту.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, Антона Миранчука не устроило новое предложение по контракту от московского "Локомотива". Игрок может покинуть клуб уже завтра.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к российскому полузащитнику со стороны московского ЦСКА.

Антон Миранчук является воспитанником футбольной академии "Локомотива". В составе "железнодорожников" футболист провел 217 матчей, в которых забил 51 мяч и отдал 34 голевые передачи. В стане красно-зеленых он выигрывал чемпионат страны, четырежды становился обладателем Кубка России, а также выигрывал Суперкубок.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 6 млн евро.

Источник: telegram-канал Ивана Карпова

Иван Карпов Локомотив Российские трансферы Чемпионат России ПЛ
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