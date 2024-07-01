- "Зенит" не зря считается топ-клубом РПЛ, все игроки хотят играть там. Неудивительно, что футболист выбирает "Зенит": там титулы, хорошие условия, контракт. Посмотрим, к чему приведет такая массовая закупка. Но уже сейчас ясно, что другим клубам будет тяжело бороться с "Зенитом" в новом сезоне.
В это летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили уже пять новых футболистов: голкипер "Балтики" Евгений Латышонок, защитник "Краснодара" Сергей Волков, защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков и полузащитник "Локомотива" Максим Глушенков. Также петербуржцы выкупили у "железнодорожников" права на нападающего Вильсона Изидора, который играл за сине-бело-голубых на правах аренды. Вчера, 30 июня, сообщалось о том, что "Зенит" достиг договоренности о трансфере хавбека сборной Сербии и "Торино" Ивана Илича.
Напомним, в минувшем сезоне команда Сергея Семака завоевала все три трофея, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Источник: "РБ Спорт"
Силкин: все хотят играть в "Зените". Другим клубам будет тяжело бороться с петербуржцами в новом сезоне
Фото: ФК "Зенит"