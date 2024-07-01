"Антон Миранчук в "Аталанте"? Красивая, но нереальная история. Антон все-таки уступает в классе своему брату. Но это хороший футболист, который сможет найти себе клуб в менее престижных европейских лигах", - сказал Камоцци
Московский "Локомотив" 1 июля объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука, его контракт закончился 30 июня. Игрок и клуб не смогли договориться о новом трудовом договоре. Агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что Антон не останется в РПЛ, а будет искать варианты продолжения карьеры за рубежом.
Его брат, Алексей Миранчук уехал из России в сезоне 2020-21, перейдя из московского "Локомотива" в "Аталанту". В прошедшем сезоне Алексей Миранчук в составе итальянского клуба выиграл Лигу Европы, обыграв в финале непобедимый "Байер" (3:0). Команда из Бергамо также дошла до финала Кубка Италии, но проиграла туринскому "Ювентусу" (0:1). В Серии А "Аталанта" заняла четвертое место, на счету россиянина 42 матча, четыре гола и девять голевых передач.
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: Антон Миранчук в "Аталанте"? Красивая, но нереальная история. Он уступает в классе своему брату
Итальянский футбольный менеджер Франко Камоцци оценил возможность воссоединения братьев Миранчуков в "Аталанте" после того, как Антон ушел из "Локомотива".
Фото: ФК "Аталанта"