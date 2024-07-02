"Команда провела сейчас два контрольных матча. Их нельзя было посмотреть. Но, насколько мне известно, наигрывается схема с тремя центральными защитниками. Это говорит о том, что "Локомотив", потеряв ведущих футболистов, больше будет строить игру от обороны. Надежда только на Лешу Батракова и Вадика Ракова. Потенциал у ребят очень высокий. Надеюсь, они себя проявят в сложившейся ситуации, используют свои шансы", - заявил Кузьмичев.
В летнее трансферное окно московский "Локомотив" в статусе свободных агентов покинули полузащитники Антон Миранчук, Рифат Жемалетндинов и Дмитрий Рыбчинский, вратари Гильерме и Даниил Худяков, а также форвард Артем Дзюба и защитник Станислав Магкеев.
За 500 тысяч евро греческий "Панатинаикос" выкупил права на защитника Тима Едвая. Санкт-петербургский "Зенит" заплатил 6.3 миллиона евро за нападающего Максима Глушенкова и 4 - за Вильсона Изидора.
Алексей Батраков и Вадим Раков - воспитанники "Локомотива". Обоим по 19 лет. На счету Ракова 6+2 в 7-ми матчах МФЛ. Батраков, в свою очередь, провел 5 матчей в основе "железнодорожников" в сезоне 2023/24 и забил 1 мяч.
Источник: "СЭ"
Кузьмичев: "Локомотив" потерял лидеров и наигрывает схему с тремя центральными защитниками
Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев рассказал о состоянии команды после ухода лидеров.
Фото: официальный сайт "Локомотива"