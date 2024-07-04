Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
2 - 2 2 2
Крылья СоветовЗавершен
Нижний Новгород
19:00
Арсенал ТиватНе начат
ЦСКА
19:30
ОФК БелградНе начат

Туфан Садыгов: я бы хотел видеть Лукаса Веру в "Химках"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов высказался о возможном переходе полузащитника "Оренбурга" Лукаса Веры.
Фото: ФК "Оренбург"
"Интерес "Химок" к Вере? Могу подтвердить, что ведутся переговоры, а о деталях не в курсе. Наверное, я бы хотел видеть Лукаса Веру в "Химках", но решает тренер", - цитирует Садыгова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что подмосковные "Химки" договорились о трансфере полузащитника "Оренбурга" Лукаса Веры - клуб заплатит за переход игрока один миллион евро, аргентинец подпишет контракт по схеме "2+1".

В завершившемся сезоне Лукас Вера провёл за "Оренбург" во всех турнирах 30 матчей и отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в три миллиона евро.

Химки Оренбург Российские трансферы Лукас Вера
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится