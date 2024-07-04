"Интерес "Химок" к Вере? Могу подтвердить, что ведутся переговоры, а о деталях не в курсе. Наверное, я бы хотел видеть Лукаса Веру в "Химках", но решает тренер", - цитирует Садыгова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что подмосковные "Химки" договорились о трансфере полузащитника "Оренбурга" Лукаса Веры - клуб заплатит за переход игрока один миллион евро, аргентинец подпишет контракт по схеме "2+1".
В завершившемся сезоне Лукас Вера провёл за "Оренбург" во всех турнирах 30 матчей и отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в три миллиона евро.
Туфан Садыгов: я бы хотел видеть Лукаса Веру в "Химках"
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов высказался о возможном переходе полузащитника "Оренбурга" Лукаса Веры.
Фото: ФК "Оренбург"