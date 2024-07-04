- А что в этом плохого? Пусть другие подтягиваются. "Зенит" же не виноват в том, что конкуренты не могут его обогнать. Пусть дают бой. В моё время те же "Локомотив" и "Краснодар" всегда боролись с нами, просто мы в конце отрывались от них и досрочно становились чемпионами. Нужно понять одну вещь: ты завоёвываешь титул не в матчах с топ-командами, а против середняков, - передаёт слова Оздоева "РГ".
В прошедшем сезоне-2023/2024 "Зенит" из Санкт-Петербурга завоевал все три внутренних трофея, выиграв чемпионство, Кубок и Суперкубок России. При этом сине-бело-голубые стали победителями Российской премьер-лиги в шестом сезоне подряд, начиная с сезона-2018/2019, перед которым главным тренером команды стал Сергей Семак.
В сезоне-2023/2024 чемпионство досталось "Зениту" в последнем туре, по ходу которого он опередил в турнирной таблице московское "Динамо". В пяти предыдущих случаях сине-бело-голубые становились чемпионами досрочно, за несколько туров до финиша чемпионата.
Оздоев - о гегемонии "Зенита" в РПЛ: что в этом плохого? Пусть другие подтягиваются, дают бой
Выступающий за греческий ПАОК экс-полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев отреагировал на вопрос о гегемонии сине-бело-голубых в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"