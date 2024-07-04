- Российский футбольный союз находится в контакте с рядом стран, у которых может быть возможность провести товарищеские матчи в ближайшие окна ФИФА. Таких сборных не так много, так как на континентах проходят свои турниры. На текущий момент говорить о каких-либо договоренностях по товарищеским матчам преждевременно. Как только такие договоренности будут достигнуты, мы о них проинформируем, - передаёт слова Митрофанова Sport24.
Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз и Федерация футбола Замбии достигли соглашения о проведении в сентябре-октябре 2024 года товарищеской встречи между сборными этих стран. Национальная команда Замбии имеет 86-й номер в текущем рейтинге ФИФА, сборная России - 35-й номер.
С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров со стороны УЕФА и ФИФА по политическим причинам. В апреле 2024 года РФС объявил о принятии концепции развития национальной команды в условиях отстранения от соревнований, одним из посылов которого является стремление к проведению товарищеских встреч со сборными, входящими в топ-80 ФИФА. В июне 2024 года подопечные Валерия Карпина со счётом 4:0 обыграли в Минске сборную Белоруссии (96-я в рейтинге).
Сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Замбии
Генсекретарь РФС прокомментировал информацию о товарищеском матче сборных России и Замбии
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал комментарий по информации о будущем товарищеском матче национальных команд России и Замбии.
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