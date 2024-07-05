Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Испания
19:00
ГерманияНе начат
Португалия
22:00
ФранцияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Црвена Звезда
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Актобе
18:00
СпартакНе начат
Зенит
19:30
ТальересНе начат

Metaratings: "Спартак" приостановил переговоры по переходу полузащитника Актюркоглу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московский "Спартак" приостановил переговоры с турецким "Галатасараем" по переходу Керема Актюркоглу.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, руководство московского "Спартака" приостановило переговоры с турецким "Галатасараем" по переходу полузащитника Керема Актюркоглу - клуб прорабатывает другие варианты. Источник сообщает, что один из них - 21-летний аргентинец Брайан Агирре.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" заинтересован в переходе полузащитника турецкого "Галатасарая" Керема Актюркоглу - сообщалось, что красно-белые могут заплатить за игрока 15 миллионов евро, однако сам полузащитник заинтересован в переходе в европейский клуб.

В завершившемся сезоне Керем Актюркоглу провёл за турецкий "Галатасарай" во всех турнирах 54 матча и отметился 15-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Metaratings

Спартак Галатасарай Керем Актюркоглу Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится