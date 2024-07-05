По информации источника, руководство московского "Спартака" приостановило переговоры с турецким "Галатасараем" по переходу полузащитника Керема Актюркоглу - клуб прорабатывает другие варианты. Источник сообщает, что один из них - 21-летний аргентинец Брайан Агирре.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" заинтересован в переходе полузащитника турецкого "Галатасарая" Керема Актюркоглу - сообщалось, что красно-белые могут заплатить за игрока 15 миллионов евро, однако сам полузащитник заинтересован в переходе в европейский клуб.
В завершившемся сезоне Керем Актюркоглу провёл за турецкий "Галатасарай" во всех турнирах 54 матча и отметился 15-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" приостановил переговоры по переходу полузащитника Актюркоглу
Московский "Спартак" приостановил переговоры с турецким "Галатасараем" по переходу Керема Актюркоглу.
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