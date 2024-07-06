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Агент: Конате отказался от денег из Саудовской Аравии. Он получал бы больше, чем Глушенков в "Зените"

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Агент экс-нападающего "Ахмата" Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент отказался от перехода в саудовский клуб.
Фото: Global Look Press
- Конате отказался от денег из Саудовской Аравии. Там предлагали большую сумму. Он получал бы больше, чем Глушенков в "Зените". Еще позавчера я думал, что он подпишет контракт. Но раз — и все поменялось. Есть ли европейские варианты? Да, вариантов много, еще ничего не решено. Я изначально был за европейское направление. Посмотрим.

Мохамед Конате, играющий на позиции центрфорварда, защищал цвета "Ахмата" с лета 2021 года. В конце июня у игрока закончился срок контракта с грозненским клубом, который он не стал продлевать. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 26-летнего ивуарийца в три миллиона евро. В минувшем сезоне Конате провел за "Ахмат" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Также на его счету два забитых гола в 6 играх Кубка России.

Источник: "РБ Спорт"

Мохамед Конате Ахмат Российские трансферы
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