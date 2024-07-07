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Обляков оценил готовность ЦСКА к новому сезону

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о готовности команды к новому сезону.
Фото: ПФК ЦСКА
"Как оцениваю уровень готовности к сезону? В районе 60 процентов. Пока усваиваем тренерские задумки, что-то получается, что-то еще нет. Чувствуем, что двигаемся вперед", - цитирует Облякова Bobsoccer.

В завершившемся сезоне Иван Обляков провёл за московский ЦСКА во всех турнирах 38 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 9 миллионов евро.

По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. В июне руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Владимира Федотова - его место занял Марко Николич, ранее работавший в "Локомотиве".

ЦСКА Иван Обляков
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