Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
6 - 0 6 0
СоколЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Уфа1 тайм
Рубин
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
Нижний Новгород
19:00
Нови ПазарНе начат
ЦСКА
19:30
ПартизанНе начат

Спортдиректор "Крыльев Советов" - о возможном трансфере из "Зенита": были бы счастливы, если бы Сергеев оказался у нас

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном возвращении в самарский клуб нападающего "Зенита" Ивана Сергеева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Мы понимаем, что команде нужно некоторые позиции усилить. Работаем в этом направлении. Думаю, что в ближайшее время на официальном сайте клуба мы порадуем болельщиков. Мы были бы очень счастливы, если бы Иван Сергеев оказался у нас, - передаёт слова Корниленко "Чемпионат".

Ранее в информационном пространстве появились сведения о возможном будущем возвращении в самарские "Крылья Советов" 29-летнего нападающего петербургского "Зенита" Ивана Сергеева. В январе 2022 года форвард перешёл из волжского клуба к сине-бело-голубым, сумма трансферной компенсации составила 2,15 миллиона евро.

В прошедшем сезоне на счету Сергеева 39 матчей за "Зенит" во всех турнирах, 11 забитых мячей и 5 результативных передач.

Крылья Советов Зенит Иван Сергеев Сергей Корниленко Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится