- Мы понимаем, что команде нужно некоторые позиции усилить. Работаем в этом направлении. Думаю, что в ближайшее время на официальном сайте клуба мы порадуем болельщиков. Мы были бы очень счастливы, если бы Иван Сергеев оказался у нас, - передаёт слова Корниленко "Чемпионат".
Ранее в информационном пространстве появились сведения о возможном будущем возвращении в самарские "Крылья Советов" 29-летнего нападающего петербургского "Зенита" Ивана Сергеева. В январе 2022 года форвард перешёл из волжского клуба к сине-бело-голубым, сумма трансферной компенсации составила 2,15 миллиона евро.
В прошедшем сезоне на счету Сергеева 39 матчей за "Зенит" во всех турнирах, 11 забитых мячей и 5 результативных передач.
Спортдиректор "Крыльев Советов" - о возможном трансфере из "Зенита": были бы счастливы, если бы Сергеев оказался у нас
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном возвращении в самарский клуб нападающего "Зенита" Ивана Сергеева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"