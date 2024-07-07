Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
6 - 0 6 0
СоколЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ЕнисейЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Нови ПазарЗавершен
ЦСКА
3 - 0 3 0
ПартизанЗавершен

Источник: Илья Свинов перейдет из "Спартака" в "Балтику"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вратарь московского "Спартака" Илья Свинов близок к переходу в калининградскую "Балтику".
Фото: ФК "Факел"
Как сообщает источник, стороны находятся в завершающей стадии переговоров по поводу перехода Ильи Свинова. Речь идет о полноценном трансфере, детали которого не сообщаются.

Илья Свинов перешел в "Спартак" из воронежского "Факела". За московский клуб российский вратарь успел провести 2 матча в РПЛ, в которых пропустил 6 мячей. Ранее голкипер выступал за такие команды как "Носта" и тольяттинская "Лада".

Транферная стоимость Ильи Свинова оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 400 тысяч евро.

Источник: Legalbet

Российские трансферы Спартак Балтика
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится