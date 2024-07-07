Как сообщает источник, стороны находятся в завершающей стадии переговоров по поводу перехода Ильи Свинова. Речь идет о полноценном трансфере, детали которого не сообщаются.
Илья Свинов перешел в "Спартак" из воронежского "Факела". За московский клуб российский вратарь успел провести 2 матча в РПЛ, в которых пропустил 6 мячей. Ранее голкипер выступал за такие команды как "Носта" и тольяттинская "Лада".
Транферная стоимость Ильи Свинова оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 400 тысяч евро.
Источник: Legalbet
Источник: Илья Свинов перейдет из "Спартака" в "Балтику"
Вратарь московского "Спартака" Илья Свинов близок к переходу в калининградскую "Балтику".
Фото: ФК "Факел"