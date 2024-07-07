Журналист Карпов: Исмаэль вернется в "Ахмат"

Бразильский игрок Исмаэль Сильва, экс-игрок "Ахмата", может вернуться в грозненский клуб.

Фото: Российская Премьер-Лига

Как сообщает источник, стороны близки к заключению соглашения. Футболист в данный момент находится в расположении грозненского клуба и проходит просмотр.



Исмаэль Сильва в данный момент является свободным агентом. Последним клубом бразильца стал саудовский клуб "Аль-Файсали", в составе которого он провел 35 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. С 2022 года игрок не играл на профессиональном уровне.



В составе "Ахмата" Исмаэль выступал на протяжении 4-х сезонов. За это время полузащитник успел провести 114 игр, в которых отличился 7 забитыми голами и 17 ассистами.



Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 500 тысяч евро.



Источник: telegram-канал Ивана Карпова