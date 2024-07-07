Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
6 - 0 6 0
СоколЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ЕнисейЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Нови ПазарЗавершен
ЦСКА
3 - 0 3 0
ПартизанЗавершен

Журналист Карпов: Исмаэль вернется в "Ахмат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бразильский игрок Исмаэль Сильва, экс-игрок "Ахмата", может вернуться в грозненский клуб.
Фото: Российская Премьер-Лига
Как сообщает источник, стороны близки к заключению соглашения. Футболист в данный момент находится в расположении грозненского клуба и проходит просмотр.

Исмаэль Сильва в данный момент является свободным агентом. Последним клубом бразильца стал саудовский клуб "Аль-Файсали", в составе которого он провел 35 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. С 2022 года игрок не играл на профессиональном уровне.

В составе "Ахмата" Исмаэль выступал на протяжении 4-х сезонов. За это время полузащитник успел провести 114 игр, в которых отличился 7 забитыми голами и 17 ассистами.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 500 тысяч евро.

Источник: telegram-канал Ивана Карпова

Ахмат Российские трансферы Исмаэль Силва
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится