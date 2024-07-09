"Под свое столетие у "Зенита" большое желание продолжить серию из чемпионств. Они могут себе позволить трансферы за 15-20 миллионов евро. Это нормально. Посмотрите на "ПСЖ" во Франции и на "Манчестер Сити" - они делают такие же трансферы, их трансферная политика чем-то похожа на "Зенит", - сказал Личка.
Петербургский клуб потратил больше остальных клубов Российской Премьер-Лиги в это летнее трансферное окно. В июне на "Газпром Арену" из калининградской "Балтики" приехал голкипер Евгений Латышонок, из московского "Локомотива" сине-бело-голубые купили лучшего ассистента прошлого сезона Максима Глушенкова. Состав петербургской команды также пополнили двое защитников - Юрий Горшков из самарских "Крыльев Советов" и Сергей Волков из "Краснодара". По информации СМИ, в ближайшее время должен состояться трансфер в "Зенит" нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Источник: "РБ Спорт"
Личка: трансферная политика "Зенита" чем-то похожа на "ПСЖ" и "Манчестер Сити"
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался по поводу трансферной политики петербургского "Зенита", сравнив её с европейскими топ-клубами.
Фото: ФК "Динамо"