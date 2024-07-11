- Предположить что-либо очень сложно, потому что не хватает, безусловно, игровой практики у игроков. Говорить, что команда находится в хорошей форме, наверное, не стоит, потому что сыграли по одной полноценной игре, и то далеко не все. Но на сегодняшний день, я думаю, в достаточном функциональном состоянии, чтобы сыграть 90 минут... большинство игроков способны, - приводит слова Семака "Чемпионат".
13 июля на "Волгоград Арене" в Волгограде состоится матч Суперкубка России между чемпионом и обладателем Кубка России петербургским "Зенитом" и серебряным призёром Российской премьер-лиги "Краснодаром". Стартовый свисток назначен на 20:30 по московскому времени.
"Зенит" является действующим обладателем Суперкубка страны - в июле 2023 года сине-бело-голубые на казанской "Ак Барс Арене" в матче за трофей обыграли в серии пенальти московский ЦСКА (0:0, пен. 5:4).
Семак: говорить, что "Зенит" находится в хорошей форме, наверное, не стоит
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о функциональном состоянии команды перед предстоящим матчем за Суперкубок России против "Краснодара".
Фото: РФС