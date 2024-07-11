"Клуб работает на трансферном рынке. До закрытия окна еще далеко. Но на данный момент я полностью доволен тем, как выглядит на тренировках на позиции центрального нападающего Антон Заболотный. Он меня абсолютно устраивает", - цитирует Артигу "СЭ".
Напомним, что подмосковные "Химки" подписали форварда Антона Заболотного, который ушёл из московского ЦСКА на правах свободного агента. Артём Дзюба покинул "Локомотив" по истечении контракта. В завершившемся сезоне нападающий провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 26 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 2 миллиона евро.
По итогам сезона-2023/2024 подмосковные "Химки" заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги и вышли в РПЛ.
Главный тренер "Химок" высказался о возможном подписании Артёма Дзюбы
Главный тренер "Химок" Франк Артига высказался о возможном подписании форварда Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"