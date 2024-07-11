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Жирков: "Зенит", как "Бавария": покупают лучших игроков в своем чемпионате, выигрывают трофеи каждый год

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Бывший игрок "Зенита" Юрий Жирков сравнил петербуржцев с немецким топ-клубом "Баварией".
Фото: ФК "Зенит"
- У нас чемпионат чем-то похож на Бундеслигу, а "Зенит" работает, как "Бавария": покупают лучших игроков в своем чемпионате, выигрывают трофеи каждый год. "Бавария" как раз становилась чемпионом своей страны 11 раз подряд — команда Семака к этому стремится.

Санкт-петербургский "Зенит" шесть сезонов подряд становился чемпионом России. В прошлом сезоне сине-бело-голубые завоевали требл, добавив к чемпионскому титулу звание победителя Кубка и Суперкубка страны.

Новый сезон в России стартует в ближайшую субботу, 13 июля. В матче за Суперкубок сойдутся "Зенит" и "Краснодар", завоевавший серебряные медали. Игра пройдет на стадионе "Волгоград Арена" и начнется в 21:30 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Юрий Жирков Зенит Бундеслига Бавария
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