- У нас чемпионат чем-то похож на Бундеслигу, а "Зенит" работает, как "Бавария": покупают лучших игроков в своем чемпионате, выигрывают трофеи каждый год. "Бавария" как раз становилась чемпионом своей страны 11 раз подряд — команда Семака к этому стремится.
Санкт-петербургский "Зенит" шесть сезонов подряд становился чемпионом России. В прошлом сезоне сине-бело-голубые завоевали требл, добавив к чемпионскому титулу звание победителя Кубка и Суперкубка страны.
Новый сезон в России стартует в ближайшую субботу, 13 июля. В матче за Суперкубок сойдутся "Зенит" и "Краснодар", завоевавший серебряные медали. Игра пройдет на стадионе "Волгоград Арена" и начнется в 21:30 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Жирков: "Зенит", как "Бавария": покупают лучших игроков в своем чемпионате, выигрывают трофеи каждый год
Фото: ФК "Зенит"