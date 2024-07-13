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Аршавин: замены для Вендела и Клаудиньо уже готовы на тот случай, если они уйдут, но их никто не гонит

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Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о возможном уходе из петербургского клуба Вендела и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
"Если уйдут двое, будет намного сложнее, чем если уйдёт кто-то один. Нынешнее межсезонье отличается от прошлого тем, что, по-моему, замены для этих игроков уже готовы на тот случай, если они уйдут. Такого, чтобы кто-то кого-то гнал из "Зенита", безусловно, нет", - цитирует Аршавина "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Зенита" Клаудиньо перейдёт в бразильский "Фламенго" за 18 миллионов евро, сообщалось, что сделка уже оформлена и о ней будет объявлено официально после матча за Суперкубок России.

В завершившемся сезоне Вендел провёл за сине-бело-голубых во всех турнирах 35 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и десятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильца в 20 миллионов евро.

Зенит Андрей Аршавин Маркус Вендел Клаудиньо
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