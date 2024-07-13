"Он не должен был этого делать. Он уехал заработать, это все знают. Много раз об этом говорили – почему игроки не едут в Европу? Потому что у нас больше платят, это факт. И иностранцы приезжают к нам потому, что им за границей никто столько не даст. Что касается слов Глушенкова, нельзя такое говорить. Зачем? Но ребята молодые. Понимание придет после 40, если вспомнят", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно нападающий Максим Глушенков перешёл из московского "Зенита" в петербургский "Зенит" за 6,5 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард принял участие в 38-ми встречах и отметился 8-ю забитыми мячами и 19-ю голевыми передачами, став лучшим ассистентом российского чемпионата. Рыночная стоимость 24-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 11 миллионов евро, контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Сергея Семака сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России - команде удалось стать чемпионом страны шесть раз кряду.
Мостовой - о фразе Глушенкова про "клоунов": нельзя такое говорить - понимание придёт после 40
Экс-игрок сборной России высказался о видео, в котором нападающий "Зенита" Максим Глушенков называет болельщиков "клоунами".
Фото: ФК "Зенит"