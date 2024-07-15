"Согласился бы я взять Соболева в "Динамо"? Александр - очень неприятный нападающий - в плане того, что бьется до конца и умеет забивать голы. У нас нападающий номер один - Тюкавин. Если бы к нам пришел Соболев, он тоже захотел бы быть первым номером. Нам пришлось бы менять схему, играть в одного форварда. Будь он в "Динамо", была бы тяжелая ситуация", - сказал Личка.
Напомним, в прошедшем сезоне 22-летний форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами, он вошел в тройку лучших бомбардиров РПЛ. По оценке авторитетного немецкого интернет-портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 16 миллионов евро. Россиянином интересовались лиссабонская "Бенфика" и мадридский "Атлетико". Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев сыграл в 34 матчах в прошлом сезоне, в которых забил 10 голов и сделал девять ассистов. По информации СМИ, 27-лентий форвард этим летом может перейти в петербургский "Зенит".
Источник: "РБ Спорт"
Личка: согласился бы я взять Соболева в "Динамо"? У нас нападающий номер один - Тюкавин
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался на тему гипотетической возможности иметь в своем составе нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Динамо"