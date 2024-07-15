"Мы все одна семья, одна команда! Как можно поддушить кого-то?! Нет такого. Это его жизнь, карьера футболиста. Мы не в праве осуждать его, это не наше дело", - сказал Мелёшин.
Александр Соболев этим летом может оказаться в петербургском "Зените". В СМИ назывались суммы трансфера в 8, 10 и 12 миллионов евро с учетом и без учета бонусов. Также сообщалось о том, что клубы не могут договориться об окончательной цене за 27-лентего российского форварда. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро, контракт Александра со "Спартаком рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за красно-белых, забил десять голов и сделал девять ассистов.
Источник: "РИА Новости"
Игрок "Спартака" Мелёшин - о возможном переходе Соболева в "Зенит": мы не в праве осуждать его
Нападающий московского "Спартака" Павел Мелёшин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда красно-белых Александра Соболева в "Зенит".
Фото: РИА Новости