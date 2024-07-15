"Да, с большой долей вероятности в течение двух дней завершим трансфер Ивана Тимошенко в "Акрон". Это будет платная аренда с правом выкупа", - цитирует слова спортдира "СЭ".
Иван Тимошенко выступает за "Родину" с сезона-2022/2023. Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2025 года. В составе московского клуба нападающий провел 65 матчей, в которых отличился 31 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Железиарне", "Черноморец" и "Велес".
Трансферная стоимость российского игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.
Спортдир "Родины" заявил, что Тимошенко должен перейти в "Акрон" в ближайшие два дня
Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин поделился информацией о будущем игрока клуба Ивана Тимошенко.
Фото: ФК "Родина"