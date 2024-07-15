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Metaratings: Дапо из "Домжале" попал в сферу интересов махачкалинского "Динамо"

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Махачкалинское "Динамо" хочет приобрести защитника "Домжале" Яна Дапо.
ФК "Домжале"
Как сообщает источник, махачкалинское "Динамо" и словенский "Домжале" близки к заключению соглашения по переходу 21-летнего игрока. Детали условий не сообщаются.

Ян Дапо является игроком словенского "Домжале", в составе которого провел 33 игры, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Мура" и "Крка".

Трансферная стоимость Яна Дапо оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 400 тысяч евро.

Источник: Metaratings.

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