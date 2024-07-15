Как сообщает источник, махачкалинское "Динамо" и словенский "Домжале" близки к заключению соглашения по переходу 21-летнего игрока. Детали условий не сообщаются.
Ян Дапо является игроком словенского "Домжале", в составе которого провел 33 игры, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Мура" и "Крка".
Трансферная стоимость Яна Дапо оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 400 тысяч евро.
Источник: Metaratings.
Metaratings: Дапо из "Домжале" попал в сферу интересов махачкалинского "Динамо"
Махачкалинское "Динамо" хочет приобрести защитника "Домжале" Яна Дапо.
ФК "Домжале"