Ранее полузащитник московского клуба в интервью сказал, что в "Спартаке" не место тому футболисту, у которого нет мотивации и играть за команду.
"В принципе, Роман говорит правильные слова, но сильно резануло то, что, будучи капитаном, он ни разу не поговорил с игроком. Безусловно, публика любит такие заявления, но не надо забывать, что в случае, если привезут опорника, то та же самая толпа напишет миллионы комментариев, что Рома — пешеход, и будут требовать отправить в глубокий запас. И всем будет наплевать на предыдущие заслуги Зобнина перед клубом. Просто не продлят контракт и все", — приводит слова Салиховой Sport24.
В последнее время в СМИ циркулирует информация о том, что "Спартак" и "Зенит" ведут переговоры по поводу перехода 27-летнего нападающего Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга. Сумма сделки может составить 12 млн евро. Хотя по данным, размещённым на интернет-портале Тransfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7,5 млн евро.
Зарема Салихова: если привезут опорника, то толпа напишет, что Зобнин — пешеход
Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала слова Романа Зобнина о возможном уходе Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"