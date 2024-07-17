"Сейчас у нас по-прежнему нет предложений из России. Денис хочет продолжать играть, и Россия может быть одним из вариантов для продолжения карьеры", - цитирует Саллеса Sport24.
В прошлом сезоне Денис Черышев выступал за итальянскую "Венецию" в Серии Б - полузащитник провёл во всех турнирах 10 матчей и не отметился результативными действиями. Россиянин покинул клуб на правах свободного агента. Рыночная стоимость 33-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро. Ранее Денис Черышев выступал за мадридский "Реал", "Валенсию", "Севилью" и "Вильярреал".
Агент Черышева: у нас по-прежнему нет предложений из России - Денис хочет продолжать играть
Футбольный агент Жорди Саллес, представляющий интересы российского полузащитника Дениса Черышева, высказался о будущем своего клиента.
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