"Занимаемся. Без работы не останется. В Первую лигу не пойдем. Или в РПЛ, или еще куда-то. Мы не картошку сажаем, чтобы говорить, когда будет урожай. У нас до 13 сентября открыто трансферное окно. Устроит ли Помазуна, если он будет играть за ЦСКА только в Кубке России? Думаю, нет", - заявил Сафонов.
Голкипер Илья Помазун вернулся в состав московского ЦСКА после 4-х лет выступления в "Урале" на правах аренды. Основной вратарь "армейцев" Игорь Акинфеев в конце прошлого сезона заключил с клубом новый 2-летний контракт. Его дублером в сезоне 2023/24 был 20-летний голкипер Владислав Тороп.
Ранее Алексей Сафонов заявлял в интервью, что Илья Помазун хотел бы продолжить карьеру в Европе. По словам агента, интерес к игроку зимой проявляли клубы из топ-4 чемпионата Турции.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Сафонов - о будущем Помазуна: мы не картошку сажаем. Трансферное окно открыто до 13 сентября
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, как продвигаются поиски нового клуба для голкипера ЦСКА Ильи Помазуна.
Фото: РИА Новости