"На данный момент расклад сил выглядит так: "Зенит" и все остальные. Тем не менее я очень надеюсь, что команды-раздражители "Зенита" попытаются сотворить максимум. В целом конкуренты "Зенита" останутся те же - "Динамо", ЦСКА, "Спартак" без всяких сомнений. "Спартак" сейчас вообще в качестве темной лошадки выступает", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд, а также завоевал Кубок страны, одержав победу над калининградской "Балтикой" в Суперфинале турнира со счётом 2:1. В матче за Суперкубок России команда Сергея Семака одержала победу над "Краснодаром" со счётом 4:2 - встреча проходила на "Волгоград Арене".
В летнее трансферное окно сине-бело-голубые приобрели голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова из "Краснодара" и Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова. Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время к клубу присоединится полузащитник "Торино" Иван Илич - сообщалось, что петербуржцы заплатят за сербского полузащитника 25 миллионов евро.
Губерниев: расклад сил в РПЛ выглядит так - "Зенит" и все остальные
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ в новом сезоне.
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