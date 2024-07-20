"Глушенков прекрасно вошел в схему игры "Зенита". И это видно уже третий матч подряд. Максим играет там ключевую роль, что очень приятно. По крайней мере пока у него все получается. Если он будет продолжать в том же духе, то можно будет сказать, что это новая российская звезда: российский Месси", - цитирует Наумова "Матч ТВ".
Максим Глушенков перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" этим летом за 6,5 миллионов евро - нападающий отличился двумя забитыми мячами в матче за Суперкубок России против "Краснодара", а также отличился двумя забитыми голами в матче с самарскими "Крыльями Советов" в 1-м туре РПЛ.
В прошлом сезоне форвард провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счёт 8 забитых мячей и 19 результативных передач. Рыночная стоимость 24-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.
Наумов: Глушенков прекрасно вошел в схему игры "Зенита" - российский Месси
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"