Журналист Карпов: "Акрон" близок к подписанию форварда из Кабо-Верде

Форвард "Эшторила" Беншимол в скором времени может подписать контракт с тольяттинским "Акроном".

Фото: ФК "Эшторил"

Как сообщает источник, стороны близки к заключению соглашения. В скором времени Беншимол прибудет в расположение клуба, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт сроком на 4 года. Сумма трансфера оценивается в 800 тысяч евро.



Последние два сезона футболист выступал на правах аренды за "Бенфику Б", в составе которой провел 31 матч, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.



Источник: telegram-канал Ивана Карпова