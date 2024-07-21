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Журналист Карпов: "Акрон" близок к подписанию форварда из Кабо-Верде

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Форвард "Эшторила" Беншимол в скором времени может подписать контракт с тольяттинским "Акроном".
Фото: ФК "Эшторил"
Как сообщает источник, стороны близки к заключению соглашения. В скором времени Беншимол прибудет в расположение клуба, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт сроком на 4 года. Сумма трансфера оценивается в 800 тысяч евро.

Последние два сезона футболист выступал на правах аренды за "Бенфику Б", в составе которой провел 31 матч, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Источник: telegram-канал Ивана Карпова

Российские трансферы Акрон Эшторил
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