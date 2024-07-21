"После матча с "Локомотивом" ни один человек не скажет, что с "Акроном" будет легко. Все будут опасаться и остерегаться нас, мы будем максимально неудобными", - цитирует слова Тимошенко "Чемпионат".
Напомним, что 20 июня в рамках 1 тура чемпионата России-24/25 "Акрон" уступил в гостевом матче "Локомотиву" со счетом 2:3. Голами в составе тольяттинцев отметились Солтмурад Бакаев и Эльдарушев, в составе москвичей - Пиняев, Батраков и Воробьев, который этим летом перешел в стан "железнодорожников" из "Оренбурга".
Следующий матч "Акрон" проведет в гостях против воронежского "Факела". Встреча пройдет 27 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.
Игрок "Акрона" Тимошенко - о матче против "Локомотива": теперь все будут опасаться нас
Новоиспеченный игрок "Акрона" поделился мнением о дебютном матче тольяттинцев в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Акрон"