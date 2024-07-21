"Я думаю, конкуренты все те же, как и всегда, — "Спартак", "Краснодар", "Ростов", - цитирует слова Чистякова ТАСС.
Напомним, что вчера "Зенит" в рамках 1 тура чемпионата России-24/25 разгромил в гостевом матче самарские "Крылья Советов" со счетом 4:0 - дублем отметился Максим Глушенков, по голу забили Матео Кассьера и Педро.
Защитник "Зенита" рассказал, кого считает главными конкурентами петербургского клуба
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал о том, кого считает главными конкурентами петербурского клуба в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"