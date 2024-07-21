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Червиченко: "Акрон" потреплет нервы всем в РПЛ

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Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением по поводу дебютной игры "Акрона" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: социальная сеть X
"Акрон" ещё потреплет нервы всем в РПЛ. Боевитая команда, их ничего не смущает, лезут и атакуют. У них играют ребята без комплексов" - цитирует слова Червиченко "Чемпионат".

Напомним, что "Акрон" в дебютном матче в Российской Премьер-Лиге уступил московскому "Локомотиву" в гостях. Встреча закончилась со счетом 2:3. Голами в составе тольяттинцев отметились Бакаев и Эльдарушев, в составе москвичей - Пиняев, Батраков и Воробьев.

Следующий матч "Акрон" проведет также в гостях. Соперником тольяттинцев станет воронежский "Факел". Матч пройдет 27 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Андрей Червиченко Акрон Чемпионат России ПЛ
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